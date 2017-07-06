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Макроэкономика 06.07.2017 12:44

Курс маната к доллару по итогам валютного аукциона - 1,7022 манат/$1

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 6 июля с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7022 манат/$1", - сообщили в ЦБА.

На предыдущем валютном аукционе 4 июля средневзвешенный курс составил также 1,7022 манат/$1

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, АУКЦИОН, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]