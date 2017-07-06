Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 30°

Внутренняя политика 06.07.2017 12:48

Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями

Посольство США в Азербайджане обратилось к американским гражданам быть предельно внимательными в связи с ожидаемой перед зданием дипмиссии в Баку акцией в связи с убийством 2-летней Захры Гулиевой в результате армянских обстрелов в зоне карабахского конфликта.

«Просим вас быть предельно внимательными и предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности», - говорится в обращении к гражданам США, размещенном на странице посольства в facebook.

Дипмиссия отмечает, что знакома с распространенной в интернете информацией о возможном проведении акции перед зданием посольства. «Несмотря на то, что организаторы планируют мирную демонстрацию, во время ее проведения не исключены конфронтации и эскалация насилия», - говорится в обращении.

Дипмиссия призывает граждан США избегать мест большого скопления людей, в том числе места возможной акции. «Мы напоминаем гражданам США, чтобы они были внимательнее к своей безопасности и сохраняли бдительность», - подчеркивает посольство США в Баку.

Как сообщалось ранее, запланированный на четверг в Баку марш молодежи в связи с убийством в результате армянского обстрела 2-летней Захры Гулиевой был отложен.

Акция, с инициативой проведения которой выступили ряд молодежных организаций, планировалась перед посольствами России, США и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОСОЛЬСТВО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Трамп намерен продлить вето на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - СМИ Улицу перед посольством РФ в США могут назвать именем Немцова ОИС критикует Трампа за планы переноса в Иерусалим посольства США в Израиле В Анкаре задержали мужчину, открывшего стрельбу около американского посольства В США отметили 71-ую годовщину ссылки турок-месхетинцев У здания посольства США на Кубе поднимут американский флаг

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]