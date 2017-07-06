Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями

Посольство США в Азербайджане обратилось к американским гражданам быть предельно внимательными в связи с ожидаемой перед зданием дипмиссии в Баку акцией в связи с убийством 2-летней Захры Гулиевой в результате армянских обстрелов в зоне карабахского конфликта.
«Просим вас быть предельно внимательными и предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности», - говорится в обращении к гражданам США, размещенном на странице посольства в facebook.
Дипмиссия отмечает, что знакома с распространенной в интернете информацией о возможном проведении акции перед зданием посольства. «Несмотря на то, что организаторы планируют мирную демонстрацию, во время ее проведения не исключены конфронтации и эскалация насилия», - говорится в обращении.
Дипмиссия призывает граждан США избегать мест большого скопления людей, в том числе места возможной акции. «Мы напоминаем гражданам США, чтобы они были внимательнее к своей безопасности и сохраняли бдительность», - подчеркивает посольство США в Баку.
Как сообщалось ранее, запланированный на четверг в Баку марш молодежи в связи с убийством в результате армянского обстрела 2-летней Захры Гулиевой был отложен.
Акция, с инициативой проведения которой выступили ряд молодежных организаций, планировалась перед посольствами России, США и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.
Р.Бабаев
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