Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями

Посольство США в Азербайджане обратилось к американским гражданам быть предельно внимательными в связи с ожидаемой перед зданием дипмиссии в Баку акцией в связи с убийством 2-летней Захры Гулиевой в результате армянских обстрелов в зоне карабахского конфликта.

«Просим вас быть предельно внимательными и предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности», - говорится в обращении к гражданам США, размещенном на странице посольства в facebook.

Дипмиссия отмечает, что знакома с распространенной в интернете информацией о возможном проведении акции перед зданием посольства. «Несмотря на то, что организаторы планируют мирную демонстрацию, во время ее проведения не исключены конфронтации и эскалация насилия», - говорится в обращении.

Дипмиссия призывает граждан США избегать мест большого скопления людей, в том числе места возможной акции. «Мы напоминаем гражданам США, чтобы они были внимательнее к своей безопасности и сохраняли бдительность», - подчеркивает посольство США в Баку.

Как сообщалось ранее, запланированный на четверг в Баку марш молодежи в связи с убийством в результате армянского обстрела 2-летней Захры Гулиевой был отложен.

Акция, с инициативой проведения которой выступили ряд молодежных организаций, планировалась перед посольствами России, США и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев