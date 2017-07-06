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Финансы 06.07.2017 12:55

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали более 12 тыс. полисов Green Card

Страховщики Азербайджана в январе-июне 2017 года выписали 12,28 тыс. полисов Green Card, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро обязательного страхования (ISB).

Суммарные премии страховщиков по полисам Green Card составили 831,23 тыс. манатов.

В том числе в июне 2017 года страховщики выписали 3,026 тыс. полисов Green Card, премии по ним составили 175,731 тыс. манатов.

Азербайджан с 1 января 2016 года включен в Юго-Восточную группу Green Card. Транзитное членство рассчитано на 10 лет. Азербайджан в Green Card представляет ISB.

Green Card - международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.

В 1949 году на международной конференции автостраховщиков в Лондоне были приняты рекомендации Экономического и социального совета ООН и официально основан Совет Бюро со штаб-квартирой в Лондоне. В 1951 году состоялось первое официальное Собрание Совета Бюро, на котором была одобрена модель Соглашения между национальными бюро стран-участниц системы и приняты единые стандарты для «Зеленых карт». Соглашение о «Зеленой карте» вступило в силу с 1 января 1953 года. Согласно ему страховой полис по автогражданской ответственности, выданный в любой стране - члене соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования».

А.Ахундов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]