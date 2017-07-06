ЕС поможет Украине в обеспечении кибербезопасности - зампред Еврокомиссии

Новая стратегия кибербезопасности Европейского Союза будет включать техническую помощь соседним странам, в том числе Украине, заявил заместитель председателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.
"Мы намерены помочь Украине в улучшении ее кибербезопасности, особенно касательно критической инфраструктуры. Наша обновленная стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техническую помощь соседним странам, включая Украину", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ на Украине в четверг в Лондоне.
Еврокомиссия также призывает страны-члены ЕС уделить внимание данному вопросу.
Р.Бабаев
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