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СНГ 06.07.2017 15:43

ЕС поможет Украине в обеспечении кибербезопасности - зампред Еврокомиссии

Новая стратегия кибербезопасности Европейского Союза будет включать техническую помощь соседним странам, в том числе Украине, заявил заместитель председателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.

"Мы намерены помочь Украине в улучшении ее кибербезопасности, особенно касательно критической инфраструктуры. Наша обновленная стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техническую помощь соседним странам, включая Украину", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ на Украине в четверг в Лондоне.

Еврокомиссия также призывает страны-члены ЕС уделить внимание данному вопросу.

Р.Бабаев

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]