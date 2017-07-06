Вашингтон рассматривает серьезные меры против КНДР в ответ на ее ракетные пуски - Трамп

В США прорабатывают возможность применения ряда серьезных мер в отношении Пхеньяна в связи с недавними ракетными испытаниями, заявил в четверг в Варшаве американский президент Дональд Трамп.
Президент США отметил, что рассматривает определенные "серьезные меры", но пока не намерен их оглашать.
"Мне не нравится говорить о планах, но есть определенные и довольно серьезные меры, которые мы рассматриваем, хотя это не значит, что мы их примем", - заявил он, комментируя ситуацию вокруг Северной Кореи.
"Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. То, как они (КНДР - ИФ) себя ведут - это позор. Их поведение очень опасно, и какие-то меры необходимо принять по этому поводу"
При этом он пообещал, что за ее ракетные пуски будут последствия.
"Президент Дуда и я призываем все страны противостоять этой глобальной угрозе и публично показать Северной Корее, что за их очень, очень плохое поведение будут последствия", - заявил Д.Трамп в четверг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Накануне постпред США при ООН Никки Хейли не исключила применения военной силы против КНДР.
"США готовы использовать все возможности для того, чтобы защитить себя и своих союзников. Одна из таких возможностей - значительная военная мощь. Мы применим ее, если будем должны так поступить, но предпочли бы, чтобы нас не вынуждали идти в этом направлении", - сказала дипломат на заседании СБ ООН по северокорейской ракетной проблеме.
Она отметила, что США "не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове" и предпочли бы решить проблему КНДР дипломатическим путем.
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