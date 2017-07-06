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Дальнее зарубежье 06.07.2017 16:19

Трамп выступает за углубление экономического сотрудничества с Центральной и Восточной Европой

Саммит "Инициативы трех морей", который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке, считает президент США Дональд Трамп, который также принимает в нем участие.

"Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному энергетическому рынку, который привнесет благополучие и безопасность всем нашим гражданам. Мы (США) обладаем значительными энергетическими запасами и являемся экспортерами энергоресурсов", - сказал Д.Трамп в четверг на этом саммите, пошутив, что "если вам (европейцам) будет нужна энергия, вы лишь позвоните нам".

"Мы поддерживаем ваше стремление к большему благополучию и безопасности. Мы ценим ваши инициативы по расширению инфраструктуры, мы это приветствуем - это возможность для углубления экономического сотрудничества с вашим регионом", - отметил президент США.

"Инициатива трех морей" изменит и перестроит весь регион, и обеспечит соответствие вашей инфраструктуры европейской и само собой западной", - подчеркнул Д.Трамп.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]