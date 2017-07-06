Назарбаев и Путин обсудили по телефону итоги очередного раунда международной встречи по Сирии

В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева с Днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, кроме того была "обсуждена проблематика урегулирования сирийского кризиса - с учетом итогов V Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля"
Ранее президент России направил Н.Назарбаеву поздравительную телеграмму.
В свою очередь пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что президенты обсудили по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
Лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих встреч, отметили в пресс-службе Н.Назарбаева.
В.Путин еще раз поздравил Н.Назарбаева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.
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