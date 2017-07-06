Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.13 Brent   47.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 21° 28° 8 Июл 21° 28° 9 Июл 22° 29°

СНГ 06.07.2017 16:30

Назарбаев и Путин обсудили по телефону итоги очередного раунда международной встречи по Сирии

В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева с Днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, кроме того была "обсуждена проблематика урегулирования сирийского кризиса - с учетом итогов V Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля"

Ранее президент России направил Н.Назарбаеву поздравительную телеграмму.

В свою очередь пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что президенты обсудили по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих встреч, отметили в пресс-службе Н.Назарбаева.

В.Путин еще раз поздравил Н.Назарбаева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин подписал закон о ратификации протокола о прекращении аренды полигона Эмба в Казахстане Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом со своим казахстанским коллегой Путин обсудил с Назарбаевым подготовку очередной встречи по Сирии в Астане - Кремль Путин и Назарбаев считают, что реализация меморандума о зонах деэскалации поспособствует урегулированию в Сирии - Кремль Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-востоке Казахстана Лавров с коллегами по ШОС обсудит в Астане документы, планируемые к рассмотрению на июньском саммите Организации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]