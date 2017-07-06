В Еврокомиссии констатируют, что Минский процесс движется очень медленно, и в Донбассе сохраняется напряжённость

Состояние безопасности на востоке Украины по-прежнему напряжённое и прогресса в Минском процессе не наблюдается, заявил зампредседателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.

"Сегодняшняя ситуация с безопасностью в Украине остаётся напряжённой и прогресс в Минском процессе очень медленный. Если не будет привлечения сторон, то желаемых результатов тоже не будет", - сказал он в ходе конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

По словам В.Домбровскиса, продлённые ранее санкции против России привязаны к выполнению Минских договорённостей.