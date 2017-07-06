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СНГ 06.07.2017 16:41

В Еврокомиссии констатируют, что Минский процесс движется очень медленно, и в Донбассе сохраняется напряжённость

Состояние безопасности на востоке Украины по-прежнему напряжённое и прогресса в Минском процессе не наблюдается, заявил зампредседателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.

"Сегодняшняя ситуация с безопасностью в Украине остаётся напряжённой и прогресс в Минском процессе очень медленный. Если не будет привлечения сторон, то желаемых результатов тоже не будет", - сказал он в ходе конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

По словам В.Домбровскиса, продлённые ранее санкции против России привязаны к выполнению Минских договорённостей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, ДОНБАСС, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]