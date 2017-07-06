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Дальнее зарубежье 06.07.2017 17:01

Жители самого крупного лагеря цыган в Марселе снялись с места из-за требований властей

Обитатели самого большого лагеря цыгана в городе Марсель во Франции покинули поселение после того, как местные власти обратились к ним с призывом очистить территорию, сообщает в четверг газета "Фигаро".

"Эти люди - около 250 человек, включая детей - жили здесь в течение полутора лет в крайне неблагоприятных и нестабильных условиях", - отмечает издание.

Жители лагеря снялись с места еще до прихода полиции.

Местные власти, которые являются собственником земли, намереваются на месте лагеря построить центр для размещения бездомных.

В то же время в международной организации "Врачи без границ" заявили о желании помочь переселенцам из лагеря цыган.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАРСЕЛЬ, ЦЫГАНЕ, ИСХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]