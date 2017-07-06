Жители самого крупного лагеря цыган в Марселе снялись с места из-за требований властей

Обитатели самого большого лагеря цыгана в городе Марсель во Франции покинули поселение после того, как местные власти обратились к ним с призывом очистить территорию, сообщает в четверг газета "Фигаро".

"Эти люди - около 250 человек, включая детей - жили здесь в течение полутора лет в крайне неблагоприятных и нестабильных условиях", - отмечает издание.

Жители лагеря снялись с места еще до прихода полиции.

Местные власти, которые являются собственником земли, намереваются на месте лагеря построить центр для размещения бездомных.

В то же время в международной организации "Врачи без границ" заявили о желании помочь переселенцам из лагеря цыган.