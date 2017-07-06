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Дальнее зарубежье 06.07.2017 17:27

Премьер Японии и руководство ЕС призвали к скорейшему принятию новой резолюции СБ ООН по КНДР

Глава правительства Японии Синдзо Абэ, председатели Европейского Совета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер призвали к скорейшему принятию новой резолюции СБ ООН с ужесточением санкций в отношении КНДР.

"Мы серьезно обеспокоены и осуждаемым самым решительным образом продолжение Северной Кореей ядерных испытаний и пусков баллистических ракет, включая последний запуск баллистической ракеты, возможно, межконтинентального радиуса действия, что является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН", - говорится в принятом в четверг в Брюсселе совместном заявлении премьера Японии и руководства ЕС.

"Мы готовы усилить меры, направленные на дальнейшее ограничение передачи соответствующих товаров и технологий, а также на финансирование северо-корейских ядерной и ракетной программ, и с этой целью мы призываем к скорейшему принятию новой всеобъемлющей резолюции СБ ООН", - подчеркнули С.Абэ, Д.Туск и Ж.-К.Юнкер.

Они отметили, что "точку зрения о том, что Северная Корея, которая входит в число высших приоритетов международной повестки дня, представляет растущую угрозу нового уровня международному миру и безопасности".

"Мы решительно призываем международное сообщество удвоить усилия с целью обеспечить устойчивое всеобъемлющее и неукоснительное выполнение всех соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что "Северная Корея должна воздержаться от любых провокаций, которые еще более усиливают региональную и международную напряженность".

"Мы призываем Северную Корею незамедлительно и полностью соблюдать свои международные обязательства в рамках всех соответствующих резолюций СБ ООН, а также совместного заявления участников шестисторонних переговоров (РФ, США, КНР, Япония и две Кореи - ИФ) и, таким образом, отказаться от всего ядерного и другого оружия массового уничтожения, а также от программ создания баллистических ракет и включиться в реальный и заслуживающий доверия диалог с международным сообществом с целью полного проверяемого и необратимого освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия", - отмечается в документе.

Его авторы также подчеркнули, что "Северная Корея должна быстро реагировать на озабоченности международного сообщества в гуманитарной сфере и в области прав человека, в том числе, путем быстрого решения проблемы похищений людей".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЕС, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]