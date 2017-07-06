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Карабахский конфликт 06.07.2017 15:33

Париж соболезнует в связи с трагическим инцидентом 4 июля в зоне карабахского конфликта и призывает соблюдать режим перемирия

МИД Франции соболезнует в связи с гибелью мирных азербайджанских граждан в результате армянских обстрелов, призывает стороны нагорно-карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня.

"Мы сожалением об инциденте 4 июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, повлекшего гибель гражданских лиц", - отмечается в заявлении МИД Франции.

МИД Франции призывает стороны нагорно-карабахского конфликта соблюдать перемирие, а также заявляет "о полной приверженности к согласованному, долгосрочному урегулированию конфликта, который принесет стабильность и процветание всему региону".

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, МИД, КАРАБАХ, КАРАБАХ


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