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Внешняя политика 06.07.2017 15:42

Президент Алиев заверил Назарбаева в дальнейшем развитии партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем развитии партнерских связей с Казахстаном.

«Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться", - отмечается в послании И.Алиев в адрес Нурсултана Назарбаева по случаю дня рождения казахстанского президента.

И.Алиев в послании, опубликованном на сайте главы Казахстана, особо отметил вклад Н.Назарбаева в высокие темпы социально-экономического и культурного развития страны.

И.Алиев также высоко оценил заслуги Н.Назарбаева в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.

"Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана», - говорится в письме азербайджанского лидера.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, НАЗАРБАЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]