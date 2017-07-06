Президент Алиев заверил Назарбаева в дальнейшем развитии партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем развитии партнерских связей с Казахстаном.
«Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться", - отмечается в послании И.Алиев в адрес Нурсултана Назарбаева по случаю дня рождения казахстанского президента.
И.Алиев в послании, опубликованном на сайте главы Казахстана, особо отметил вклад Н.Назарбаева в высокие темпы социально-экономического и культурного развития страны.
И.Алиев также высоко оценил заслуги Н.Назарбаева в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.
"Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана», - говорится в письме азербайджанского лидера.
А.Азизов
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