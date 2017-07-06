Путин высоко оценил характеристики новой российской ракеты Х-101

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил боевые характеристики новейшей отечественной ракетной системы Х-101, отметив ее высокую надежность.

"Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс.км", - сказал В.Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами

Президент упомянул о боевом применении этой ракетной системы в связи с операцией российских ВКС в Сирии.

"Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101", - сказал В.Путин.

"Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и предприятий оборонного комплекса", - добавил президент РФ.