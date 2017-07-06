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СНГ 06.07.2017 18:07

Путин высоко оценил характеристики новой российской ракеты Х-101

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил боевые характеристики новейшей отечественной ракетной системы Х-101, отметив ее высокую надежность.

"Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс.км", - сказал В.Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами

Президент упомянул о боевом применении этой ракетной системы в связи с операцией российских ВКС в Сирии.

"Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101", - сказал В.Путин.

"Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и предприятий оборонного комплекса", - добавил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, ПРЕЗИДЕНТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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