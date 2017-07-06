SOCAR увеличила уставный капитал на 11%

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) увеличила уставный капитал на 11,4% - до 1 млрд 802 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«На 1 января 2016 года уставный капитал компании составлял 1 млрд 617 млн манатов. Компания в течение 2016 года направила 185 млн манатов на увеличение уставного капитала", - отметили в компании.

Н.Аббасова