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Финансы 06.07.2017 16:16

SOCAR увеличила уставный капитал на 11%

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) увеличила уставный капитал на 11,4% - до 1 млрд 802 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«На 1 января 2016 года уставный капитал компании составлял 1 млрд 617 млн манатов. Компания в течение 2016 года направила 185 млн манатов на увеличение уставного капитала", - отметили в компании.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]