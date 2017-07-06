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Регион 06.07.2017 18:23

Шувалов 7 июля посетит Японию, обсудит подготовку предстоящей встречи лидеров двух стран

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов 7 июля посетит Токио, где обсудит подготовку предстоящей встречи лидеров России и Японии, сказал журналистам представитель первого вице-премьера.

"Первый вице-премьер проведет встречу с министром иностранных дел Японии, сопредседателем российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам Фумио Кисидой и с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко для обсуждения подготовки предстоящей встречи лидеров двух стран", - сказал он.

По его словам, поездка проходит в рамках подготовки российско-японского перекрестного года культуры в 2018 году. В ходе поездки первый вице-премьер проведёт встречу с сопредседателем Оргкомитета фестиваля российской культуры в Японии, сопредседателем "перекрестного" года культуры России и Японии Масахико Комурой.

И.Шувалов также планирует принять участие в церемонии открытия XII фестиваля российской культуры в Японии.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ШУВАЛОВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]