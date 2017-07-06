США активно борются с исламским терроризмом и одержат победу над ним - Трамп

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что радикальный исламский терроризм, который представляет серьезную угрозу всему миру, будет повержен.

"Мы активно боремся с радикальным исламским терроризмом, и мы одержим над ним победу", - сказал Д.Трамп, выступая в Варшаве.

По его словам, терроризм представляет собой "серьезную угрозу для всего мира".

"Мы всегда будем рады принимать в свою страну новых граждан, которые разделяют наши ценности... Но наши границы будут всегда закрыты для терроризма и экстремизма в любых его проявлениях", - добавил он.