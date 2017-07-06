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Дальнее зарубежье 06.07.2017 18:37

США активно борются с исламским терроризмом и одержат победу над ним - Трамп

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что радикальный исламский терроризм, который представляет серьезную угрозу всему миру, будет повержен.

"Мы активно боремся с радикальным исламским терроризмом, и мы одержим над ним победу", - сказал Д.Трамп, выступая в Варшаве.

По его словам, терроризм представляет собой "серьезную угрозу для всего мира".

"Мы всегда будем рады принимать в свою страну новых граждан, которые разделяют наши ценности... Но наши границы будут всегда закрыты для терроризма и экстремизма в любых его проявлениях", - добавил он.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]