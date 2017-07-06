Нефть восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,5 за баррель

Стоимость нефти эталонной марки повышаются в четверг после резкого падения по итогам сессии в среду, аналитики оценивают сигналы падения запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 поднялась на $0,74 (1,55%) - до $48,53 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,73 (1,62%) - до $45,86 за баррель.

В среду нефть завершила торги падением примерно на 4% на опасениях роста добычи в ОПЕК.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что запасы нефти и бензина в США на минувшей неделе упали более чем на 5,5 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:00 МСК в четверг, на день позже обычного в связи с празднованием Дня независимости во вторник. Эксперты в среднем ожидают уменьшения запасов нефти на 2 млн баррелей.

Также инвесторы будут следить за показателем добычи нефти в Штатах.

"Добыча в США растет на удивление быстро, что повышает вероятность сохранения излишка топлива на рынке в 2018 году", - говорит глава инвестфонда Astenbeck Capital Management Энди Холл. По его мнению, цены могут надолго "застрять" на отметке $50 за баррель или ниже.