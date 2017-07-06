Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением димписсии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг посла Италии Джампаоло Кутильо в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«На встрече собеседники выразили удовлетворение существующим сотрудничеством между двумя странами, особо отметили прогресс в развитии торгово-экономических связей», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал Дж.Кутильо успехов в его дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев