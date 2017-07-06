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Внешняя политика 06.07.2017 16:43

Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением димписсии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в четверг посла Италии Джампаоло Кутильо в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«На встрече собеседники выразили удовлетворение существующим сотрудничеством между двумя странами, особо отметили прогресс в развитии торгово-экономических связей», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал Дж.Кутильо успехов в его дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИНИСТР, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]