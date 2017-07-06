Четыре человека погибли в автоаварии на Кубани

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Туапсинском районе Краснодарского края в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

"Авария произошла около 14:00 мск на горном участке автодороги М-4 "Дон", между населенными пунктами Горский и Дефановка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Краснодара, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

На место аварии направлены экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.