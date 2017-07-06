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СНГ 06.07.2017 19:07

Четыре человека погибли в автоаварии на Кубани

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Туапсинском районе Краснодарского края в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

"Авария произошла около 14:00 мск на горном участке автодороги М-4 "Дон", между населенными пунктами Горский и Дефановка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Краснодара, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

На место аварии направлены экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, АВТОАВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]