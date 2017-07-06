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Дальнее зарубежье 06.07.2017 19:23

США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп

США на деле показали готовность твердо отстаивать принципы, оговоренные в пятой статье устава Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Варшаве.

"США продемонстрировали, не только на словах, но и на деле, что мы твердо поддерживаем пятую статью (устава НАТО - ИФ)", - заявил американский президент.

При этом Д.Трамп отметил, что союзникам на восточной стороне Атлантики необходимо увеличить расходы на оборону.

"Для ее (Европы - ИФ) собственной безопасности. Вам это известно. Всем это известно... Европа должна делать больше", - подчернул он.

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Тэги: США, ТРАМП, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]