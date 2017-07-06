США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп

США на деле показали готовность твердо отстаивать принципы, оговоренные в пятой статье устава Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Варшаве.

"США продемонстрировали, не только на словах, но и на деле, что мы твердо поддерживаем пятую статью (устава НАТО - ИФ)", - заявил американский президент.

При этом Д.Трамп отметил, что союзникам на восточной стороне Атлантики необходимо увеличить расходы на оборону.

"Для ее (Европы - ИФ) собственной безопасности. Вам это известно. Всем это известно... Европа должна делать больше", - подчернул он.