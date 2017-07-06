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Финансы 06.07.2017 17:14

НФПП в I полугодии 2017г выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на 63 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций в первом полугодии 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 63,3 млн манатов, говорится в сообщении министерства экономики.

«НФПП в первом полугодии выдал 690 предпринимателям льготные кредиты на 63,3 млн манатов. Реализация этих проектов позволит создать более 2,3 тыс. новых рабочих мест. 76% этих кредитов пришлись на долю регионов, 24% - на долю бакинских поселков», - сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев в четверг на форуме в селе Тезекенд Исмаиллинского района, посвященном вопросам льготного кредитования предпринимательства.

НФПП в четверг выдал предпринимателям, действующим в Горно-Ширванском экономическом районе, льготные кредиты на сумму 1,5 млн манатов на реализацию проектов в сфере животноводства, на строительство лечебно-оздоровительного центра и т.д. Эти проекты позволят создать около 100 новых рабочих мест. НФПП до сих пор выделил предпринимателям Горно-Ширванского экономического района на финансирование около 1,9 тыс. инвестиционных проектов льготные кредиты на 69,3 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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