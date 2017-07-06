НФПП выделил кредиты на 76 млн манатов для создания предприятий в агропарках

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал льготные кредиты на общую сумму 76,1 млн манатов для финансирования деятельности предприятий в агропарках, отмечается в сообщении НФПП.
«В целом, фонд выделил на создание 11 агропарков льготные кредиты на 76,1 млн манатов», - говорится в сообщении фонда.
Согласно сообщению, в настоящее время ведутся работы по созданию агропарков в Хачмазском, Шамкирском, Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают 50 банков и небанковских кредитных организаций.
А.Ахундов
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