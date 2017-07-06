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Карабахский конфликт 06.07.2017 17:28

Евросоюз содействует исключительно мирному решению карабахского конфликта - представитель ЕС

Карабахский конфликт должен быть решён исключительно мирным путём в рамках усилий посредников Минской группы ОБСЕ, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Герберт Зальбер.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном Н.Зальбер отметил, что "глубоко обеспокоен эскалацией ситуации" в зоне карабахского конфликта.

"Исключительно мирное решение карабахского конфликта - принципиальная позиция ЕС, и Евросоюз беспрекословно содействует усилиям Минской группы ОБСЕ", - отметил Г.Зальбер.

Г.Зальбер завершает свою миссию на посту спецпредставителя ЕС.

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]