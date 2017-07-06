Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в четверг совершил очередной многочасовой полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным DINKY59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение не менее трех часов курсировал вдоль южной сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, и ее берегов на Балтике.

По утверждению авиационных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на перехват американского разведчика над международными водами Балтики поднимался российский истребитель Су-27.

Во время полета американского разведчика в воздушном пространстве Польши к югу от Калининградской области, встав в круг, курсировал также натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90450.

Как сообщалось, накануне американский и британский военные самолеты провели совместную разведоперацию у российских рубежей на юге Балтики. Тот же стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и аналогичный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ664, вылетевшие соответственно с авиабаз Милденхолл и Уоддингтон в Англии, в течение не менее трех часов осуществляли полеты вдоль побережья Калининградской области в воздушном пространстве над международными водами Балтики.