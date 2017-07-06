Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в четверг совершил очередной многочасовой полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным DINKY59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение не менее трех часов курсировал вдоль южной сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, и ее берегов на Балтике.
По утверждению авиационных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на перехват американского разведчика над международными водами Балтики поднимался российский истребитель Су-27.
Во время полета американского разведчика в воздушном пространстве Польши к югу от Калининградской области, встав в круг, курсировал также натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90450.
Как сообщалось, накануне американский и британский военные самолеты провели совместную разведоперацию у российских рубежей на юге Балтики. Тот же стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и аналогичный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ664, вылетевшие соответственно с авиабаз Милденхолл и Уоддингтон в Англии, в течение не менее трех часов осуществляли полеты вдоль побережья Калининградской области в воздушном пространстве над международными водами Балтики.
Отношения Баку и Минска носят партнерский характер – I вице-премьер Азербайджана
Алиев в разговоре с Эрдоганом возложил на руководство Армении ответственность за убийство азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта
В Баку недоумевают реакцией МИД РФ на процесс проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения
Нефть усилила подъем на данных о сокращении запасов в США, Brent выше $49, WTI - выше $46
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 7 июля планирует привлечь 200 млн манатов
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июне увеличился в 2,4 раза
В испанской Памплоне стартовала ежегодная девятидневная фиеста Сан-Фермин
В Азербайджане полиция изъяла более 1 кг героина у ранее судимого мужчины
В ДТП в Азербайджане погибли родственники экс-главы Азербайджанского государственного экономического университета
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»