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Карабахский конфликт 06.07.2017 17:57

Правящая партия Азербайджана призвала мировое сообщество положить конец армяно-азербайджанскому конфликту

Правящая партия Азербайджана «Йени Азербайджан» направила обращение в адрес международных организаций в связи с гибелью 2-летней Захры Гулиевой в зоне карабахского конфликта в результате провокации армянской стороны.

«Партия «Йени Азербайджан» призывает мировое сообщество, все международные организации, ведущие мировые государства, в том числе международные политические структуры и партии, внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и потушить огонь этой кровавой проблемы», - отмечается в обращении, опубликованном на сайте правящей партии.

Авторы документа также призвали мировое сообщество выступить с резким осуждением убийства армянскими военными мирных азербайджанских граждан.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ПАРТИЯ


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