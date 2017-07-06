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Внешняя политика 06.07.2017 18:28

Алиев в разговоре с Эрдоганом возложил на руководство Армении ответственность за убийство азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта

Ответственность за гибель азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта лежит на политическом руководстве Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Президент Турции Раджаб Тайип Эрдоган в четверг позвонил по телефону И.Алиеву и выразил соболезнование в связи с гибелью гражданских лиц в прифронтовой зоне, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

И.Алиев отметил, что данный инцидент является военным преступлением против мирного азербайджанского населения и очередным показателем преступного армянского варварства. "Вся ответственность за данное военное преступление лежит на политическом руководстве Армении", - сказал И.Алиев.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили проведение в ближайшие дни Всемирного нефтяного конгресса в Турции, различные аспекты двусторонних отношений.

"И.Алиев выразил Р.Т.Эрдогану признательность азербайджанского народа за соболезнование и проявленную братскую позицию", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, БЕСЕДА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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