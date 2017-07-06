Авиакомпания Qatar Airways добилась снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США

Американские власти отменили запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов авиаперевозчика Qatar Airways, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Авиакомпания в обмен на это усилила меры безопасности для того, чтобы соответствовать требованиям со стороны Вашингтона.

"Безопасность всегда являлась нашим главным приоритетом", - приводит агентство слова руководителя Qatar Airways Акбара аль-Бакера.

О том, какие именно дополнительные меры были приняты, не уточняется.

Ранее США сняли подобный запрет также с Турции и ОАЭ.

В марте в США запретили провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов восьми стран - Египта, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции.