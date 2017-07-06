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Дальнее зарубежье 06.07.2017 20:09

Генпрокуратура Украины обещает помочь Нидерландам в расследовании катастрофы малазийского "Боинга" в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины намерена содействовать в расследовании дела о крушении пассажирского самолета "Боинг-777" Малазийских авиалиний, выполнявшего рейс МН17 17 июля 2014 года, сообщается на официальном сайте украинского надзорного ведомства в четверг по материалам департамента международно-правового сотрудничества.

"Участниками Международной совместной следственной группы, осуществляющей расследование указанной авиакатастрофы, принято решение, что дальнейшее уголовное преследование лиц, виновных в этой трагедии, будет происходить в суде Королевства Нидерланды. В свою очередь Генеральная прокуратура Украины будет продолжать предоставление самого широкого содействия в расследовании этого дела и ее судебном разбирательстве", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что Международная совместная следственная группа была создана в 2014 году правоохранительными органами Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины с целью расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17. Почти три года представители иностранных правоохранительных органов работают в помещении Генпрокуратуры Украины.

Как сообщалось со ссылкой на западные СМИ, дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 Малазийских авиалиний в Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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Тэги: УКРАИНА, БОИНГ, НИДЕРЛАНДЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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