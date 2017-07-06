Минтруд предлагает увеличить квоту для иностранных работников более чем на 20% из-за потребности в турецких специалистах для ЧМ-2018

Минтруд России предлагает увеличить квоту на иностранных работников в этом году на 22%, что позволит пригласить больше турецких специалистов и поможет сдать вовремя объекты Чемпионата мира по футболу-2018.
Проект соответствующего постановления правительства, подготовленного Минтрудом, и пояснительная записка к нему имеются в распоряжении "Интерфакса".
"Предлагается увеличить потребность (в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ по визе - "ИФ") на 2017 год до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49888 человек", - говорится в пояснительной записке.
В настоящее время потребность в иностранной рабочей силе (квота) утверждена в России на 2017 г. в размере 177 тыс. человек (плюс 30% - резерв для регионов в размере 40,8 тыс.). Таким образом, эту квоту предлагается увеличить в целом по России на 39,1 тыс. человек или на 22% от утвержденного сейчас показателя, и пропорционально увеличить резерв.
В Минтруде поясняют необходимость в увеличении общероссийской квоты, в частности, тем, что в начале июня во исполнение указа президента России были отменены ограничения на въезд рабочих из Турции, а квота не изменилась, хотя необходимость в них есть.
Санкции, введенные Россией во время кризиса в российско-турецких отношениях, сказались на размере выделяемой квоты для турецких работников. Согласно пояснительной записке, квота для граждан из Турции в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 41% (с 60,5 тыс. в 2015 году до 35,68 тыс. в 2016 году), а для 2017 года упала до 19,6 тыс. человек. Тем не менее, ситуация изменилась: санкции в отношении рабочих были сняты, а фактическая потребность в них на российских предприятиях почти в четыре раза превышает квоту, следует из пояснений Минтруда.
"В результате снятия ограничений на их привлечение в настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)", - говорится в пояснительной записке.
Увеличение квоты в Минтруде также связывают с Чемпионатом мира по футболу, поскольку подрядчикам для завершения работ нужно больше иностранных специалистов.
"Потребность и соответствующие объемы квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году", - отмечается в документе.
Минтруд в пояснительной записке также отмечает, что ситуация с занятостью в стране стабильная и спрос на рабочую силу выше предложения, таким образом, по мнению экспертов ведомства, квоту можно безболезненно увеличить.
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