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Дальнее зарубежье 06.07.2017 20:46

Столтенберг будет участвовать в заседании комиссии НАТО-Украина в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину 9-10 июля и примет участие вместе с президентом Петром Порошенко в заседании комиссии НАТО-Украина, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Й.Столтенберг посетит Киев по приглашению украинских властей во главе Североатлантического совета - основного политического руководящего органа НАТО, состоящего из постоянных представителей стран-членов организации.

Заседание комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины состоится 10 июля, отмечается в сообщении.

В ходе визита генсек НАТО выступит с речью в парламенте Украины, встретится со спикером и главами парламентских фракций. Й.Столтенберг проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, КОМИССИЯ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]