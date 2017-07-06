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Дальнее зарубежье 06.07.2017 21:01

Полиция Германии готовится противостоять массовым протестам в связи с саммитом G20 в Гамбурге

Стражи порядка Германии принимают усиленные меры безопасности в преддверии саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

АП отмечает, что для осуществления контроля будут выделены 20 тыс. полицейских. Кроме того, в небе над Гамбургом будет запрещено использование как беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так и самоуправляемых самолетов и воздушных шаров.

По данным немецкой газеты "Бильд", германские власти также планируют намеренно ухудшить работу GPS в Гамбурге во время саммита. Целью такой меры станет дополнительная защита лидеров государств "двадцатки", которые прибудут на переговоры.

Ожидается, что в акциях протеста в пятницу и субботу примут участие в общей сложности более 100 тыс. человек.

Одной из основных демонстраций станет протест противников саммита G20 под названием "Добро пожаловать в ад".

По сообщению немецкой газеты "Берлинер цайтунг", в этой акции планируют участвовать около 10 тыс. человек. При этом в полиции рассчитывают, что примерно 8 тыс. из демонстрантов могут применить силу во время протеста.

В частности, глава местной полиции Ральф Мартин Мейер в интервью телеканалу ZDF заявил, что скептически относится к тому, что запланированные демонстрации будут мирными.

В свою очередь, министр юстиции Германии Хайко Маас призвал противников саммита G20 к проведению протестов без применения насилия.

"К диалогу приглашены не только главы правительств стран ("группы двадцати" - ИФ), но и все остальные", - написал министр на своей страничке в "Твиттере".

Между тем, близ рыбного рынка в Гамбурге в пятницу собрались около тысячи демонстрантов. Как сообщает немецкое издание "Тагесшпигель", все они намерены участвовать в акции "Добро пожаловать в ад", которая начнется около 19:00 по местному времени (20:00 МСК).

При этом в месте сбора протестующих находятся стражи порядка, в распоряжении которых есть водометы. По оценкам немецкого телевидения NDR, число собравшихся уже достигает 3 тыс. человек.

Как ожидается, мирное шествие демонстрантов начнется в этой точке на западе Гамбурга и пройдет через весь город.

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, G20, ПРОТЕСТЫ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]