Инфляция в РФ в июне разогналась до 0,6%, в годовом выражении выросла до 4,4%

Инфляция в РФ в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае, 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 года, следует из данных Росстата, опубликованных в четверг.

За январь-июнь 2017 года цены выросли на 2,3%.

В годовом выражении инфляция в июне 2017 года, по данным Росстата, резко выросла до 4,4% с 4,1% в мае и апреле, 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,5%. Минэкономразвития ожидало годовую инфляцию по итогам июня на уровне 0,3-0,4%.

Представитель Минэкономразвития сообщил "Интерфаксу", что "значительное ускорение инфляции в июне произошло в результате более сильного, чем ожидалось, удорожания плодоовощной продукции и услуг (за исключением услуг, оказываемых организациями ЖКХ)". Он не стал комментировать, как разгон цен в июне может повлиять на годовой прогноз министерства по инфляции, отметив, что оценка по году будет в составе материалов прогноза социально экономического развития РФ, проект которого будет подготовлен в августе.

При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне снизился до 3,5% в годовом выражении с 3,8% в мае, что указывает на сезонный характер разгона цен в июне, связанный с удорожанием плодоовощной продукции.

Продовольственные товары в июне 2017 года подорожали на 1,0%, при этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали лишь на 0,1%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,1%.

Цены на услуги в июне выросли на 0,7% (и-за роста тарифов на пассажирский транспорт на 3,6%).

Плодоовощная продукция в июне подорожала на 8,3%. Капуста стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь - на 15,9-22,4%. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры свежие снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, на чеснок - на 3,8%, сухофрукты - на 0,7%.

Одновременно крупы и бобовые в июне подешевели на 1,6%, куриные яйца - на 3,5%, подсолнечное масло - на 1,0%.

ЦБ РФ в своем заявлении по итогам совета директоров 16 июня, на котором он понизил ставку до 9% с 9,25%, отмечал, что "продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию", и на этом фоне произошло "ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции".

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год составляет 3,8%. Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в начале июня сказала, что считает прогноз в 3,8% - "реалистичным". Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также в начале июня в Госдуме заявил, что министерство ожидает инфляцию по итогам года в интервале 3,6-3,8%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", подготовленный по результатам опроса экономистов в конце июня - начале июля, предполагает рост цен в текущем году на уровне 3,9%.