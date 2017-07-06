Отношения Баку и Минска носят партнерский характер – I вице-премьер Азербайджана

Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов считает партнерскими отношения с Беларусью.
"Беларусь для Азербайджана является не только братской страной, но и надежным партнером. Это страна, которой можно гордиться и на которую мы всегда можем надеяться", - сказал Я.Эюбов в четверг в Баку на приеме, посвященном Дню независимости Беларуси.
По его словам, взаимный товарооборот между странами за январь-апрель 2017 года увеличился на 2,6%. "Мы также благодарны Беларуси за то, что они выделили территорию в центре Минска, где сегодня находится Торговый дом Азербайджана", - добавил он.
Первый вице-премьер пожелал Беларуси процветания и развития.
Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, в свою очередь, подчеркнул, что Минск ведет многовекторную внешнюю политику, которая заключается в уважении к другим странам и решения всех существующих конфликтов мирным путем: "Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что в 21 веке продолжаются конфликты, которые приводят к гибели невинных женщин и детей. Как посол страны-члена Минской группы ОБСЕ, я выражаю соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в селе Алханлы Физулинского района", - отметил он.
Г.Ахрамович подчеркнул, что Беларусь высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, основывающееся на взаимном уважении и доверии. "В этом есть заслуга наших лидеров. Рассматривая Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера, мы готовы оказать любую политическую поддержку братскому Азербайджану", - добавил посол.
А.Азизов
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