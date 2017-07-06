Нефть усилила подъем на данных о сокращении запасов в США, Brent выше $49, WTI - выше $46

Нефть усилила подъем на торгах в четверг благодаря существенно превысившим ожидания данным о падении коммерческих запасов топлива в США.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 поднялась на $1,31 (2,74%) - до $49,10 за баррель.

Цена августовского контракта на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,9 - до $46,43 за баррель.

Фьючерсы на бензин в США подорожали на 2,5%.

В среду нефть завершила торги падением примерно на 4% на опасениях роста добычи в ОПЕК.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти и бензина в США на минувшей неделе упали на 5,8 млн баррелей.

Между тем добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.

"Добыча нефти в США растет на удивление быстро, что повышает вероятность сохранения излишка топлива на рынке в 2018 году", - говорит глава инвестфонда Astenbeck Capital Management Энди Холл. По его мнению, цены могут надолго "застрять" на отметке $50 за баррель или ниже.