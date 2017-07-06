Трамп может в скором времени посетить Словению - родину своей супруги Мелании

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Словении Борута Пахора посетить эту страну, сообщили в четверг американские СМИ.

Детали возможной поездки пока неизвестны.

В Словении родилась супруга Д.Трампа Мелания. Он выросла в городе Севница.