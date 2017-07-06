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Дальнее зарубежье 06.07.2017 21:39

Трамп может в скором времени посетить Словению - родину своей супруги Мелании

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Словении Борута Пахора посетить эту страну, сообщили в четверг американские СМИ.

Детали возможной поездки пока неизвестны.

В Словении родилась супруга Д.Трампа Мелания. Он выросла в городе Севница.

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Тэги: ТРАМП, СЛОВЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]