Минская группа ОБСЕ осудила Армению за убийство 2-летней Захры Гулиевой

Минская группа ОБСЕ выступила со вторым заявлением по поводу событий, связанных с убийством 4 июля 2-летней Захры Гулиевой в результате провокации ВС Армении в зоне карабахского конфликта.

В заявлении посредники переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта высказывают серьезную озабоченность в связи с нарушением режима прекращения огня.

«Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационное действие, способное сорвать предстоящие переговоры по мирному урегулированию конфликта», - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

Сопредседатели напомнили сторонам конфликта об обязательствах в рамках Женевских конвенций о недопущении действий, способных привести к гибели гражданских лиц.

«Мы обращаемся к сторонам конфликта с призывом нейтрализовать напряженность и принять меры по серьезному соблюдению договоренностей 1994-1995 года о прекращении огня», - говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что «Российская Федерация, Франция и США подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для обеспечения мира и процветания для всех народов в регионе».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, выражая отношение к заявлению МГ ОБСЕ, подчеркнул, что особенностью этого документа является то, что в нем ясно дают понять, кто осуществляет провокации и предпринимает попытки сорвать процесс переговоров.

В своем последнем заявлении Минская группа ОБСЕ расценила события в селе Алханлы Физулинского района как провокацию.

Приводя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, МИД Азербайджана отметил, что обстрел из минометов и гранатометов села Алханлы со стороны Вооруженных сил Армении, ставший причиной гибели гражданских лиц, включая малолетнего ребенка, был направлен на срыв переговорного процесса и усилий сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Проведенные расследования и приведенные факты полностью доказали то, что ВС Армении намеренно целились по гражданским лицам в селе Алханлы. С целью сложить с себя ответственность армянская сторона ведет пропаганду и распространяет ложь о том, что в данном селе, якобы, располагались огневые позиции. В селе Алханлы не было огневых точек и других военных объектов и в этом убедились военные атташе ряда стран в ходе визита в это село, подчеркнул Х.Гаджиев.

Он также отметил, что армянская сторона систематически нарушает взятые на себя в рамках Женевской конвенции обязательства по недопущению жертв со стороны мирного населения. «В этой связи МИД Азербайджана поддерживает призывы сопредседателей МГ ОБСЕ по соблюдению сторонами конфликта взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций», - подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.

Он также отметил, что армянская сторона злоупотребляет призывами к соблюдению договоренностей 1994-1995 года о режиме прекращения огня, стараясь сохранить недопустимый статус-кво и тем самым продолжить оккупацию азербайджанских земель.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что основной причиной возникновения напряженности и препятствием для урегулирования конфликта переговорным путем является наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев