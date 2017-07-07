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Дальнее зарубежье 07.07.2017 08:36

Шеф Пентагона подтвердил сохранение стратегического партнерства с Катаром

Министр обороны США Джим Мэттис подтвердил, что, несмотря на кризис в Персидском заливе, стратегическое партнерство Соединенных Штатов с Катаром сохраняется.

"Министр Мэттис и министр аль-Аттия (министр обороны Катара Халид аль-Аттия) подтвердили обязательства по сотрудничеству и углублению стратегического партнерства (между двумя странами - ИФ)", - говорится в сообщении Пентагона о состоявшейся телефонной беседе глав военных ведомств.

Четыре ближневосточных государства - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет - в июне объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они предъявили Дохе ультиматум из 13 пунктов, выполнение которых позволит нормализовать сложившуюся ситуацию. Катар объявил, что считает их невыполнимыми.

В связи с этим Дж.Мэттис отметил важность снижения градуса напряженности между конфликтующими сторонами и сказал, что "все стороны в Персидском заливе должны сфокусироваться на дальнейших шагах для достижения общих целей".

Официальный представитель американского госдепартамента Хазер Науэрт сообщила журналистам, что кризис в Персидском заливе, по мнению Вашингтона, носит затяжной характер.

"У нас вызывает растущее беспокойство то, что споры в настоящее время пребывают в тупиковой ситуации. Мы считаем, что они могут продолжаться неделями, месяцами, и могут даже активизироваться", - сказала дипломат.

Госдепартамент также объявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон 10 июля посетит Кувейт, где обсудит ситуацию, сложившуюся в Персидском заливе. Р.Тиллерсон проведет встречи с официальными представителями Кувейта и обсудит усилия, которые "следует прилагать для урегулирования спорной ситуации в Персидском заливе".

Кувейт выступает посредником в урегулировании конфликта. Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), комментируя предстоящий визит Р.Тиллерсона, отмечает, что "США поддерживают посредническую миссию Кувейта, а визит Тиллерсона означает новый уровень вовлечения США (в конфликт - ИФ) в попытках также стать посредником в разрешении проблемы".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КАТАР, ПАРТНЕРСТВО


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