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Дальнее зарубежье 07.07.2017 08:53

Меркель не намерена выступать посредником между Трампом и Путиным - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит себя посредником между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом во время саммита G20, сообщило DW.

Моя роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации, заявила канцлер ФРГ по прибытии в Гамбург накануне саммита.

А.Меркель выразила надежду на то, что диалог в кулуарах гамбургского саммита, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта.

Кроме того, по словам А.Меркель, будут предприняты попытки для сближения позиций Киева и Москвы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САММИТ, МЕРКЕЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]