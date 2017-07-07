Меркель не намерена выступать посредником между Трампом и Путиным - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит себя посредником между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом во время саммита G20, сообщило DW.

Моя роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации, заявила канцлер ФРГ по прибытии в Гамбург накануне саммита.

А.Меркель выразила надежду на то, что диалог в кулуарах гамбургского саммита, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта.

Кроме того, по словам А.Меркель, будут предприняты попытки для сближения позиций Киева и Москвы.