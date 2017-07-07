В Папуа - Новой Гвинее зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Соломонова моря у восточного берега острова Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:42 мск в пятницу землетрясения имел координаты -6.91 градуса южной широты и 147.86 градуса восточной долготы и находился в 98 км восточнее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея).
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".
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