В Папуа - Новой Гвинее зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Соломонова моря у восточного берега острова Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:42 мск в пятницу землетрясения имел координаты -6.91 градуса южной широты и 147.86 градуса восточной долготы и находился в 98 км восточнее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".