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Дальнее зарубежье 07.07.2017 09:21

Американский телеканал утверждает, что на территории США действуют в настоящий момент 150 российских разведчиков

Около 150 предполагаемых российских сотрудников разведки могут действовать на территории США, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывших и действующих высокопоставленных представителей разведки США.

Как сообщили телеканалу источники, "после ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы обнаружили увеличение предполагаемых сотрудников российской разведки, въезжающих в США под видом другой деятельности".

Они отметили, что "в настоящее время около 150 россиян подозреваются в разведке на территории США". "Россияне пополняют свои ряды после того, как в декабре прошлого года власти Соединенных Штатов выслали 35 дипломатов", - добавили источники.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Стива Холла, "российские шпионы могут искать дополнительную информацию о новой администрации Дональда Трампа, так как она по-прежнему непредсказуема".

"Обеспокоенность работников правоохранительных органов заключается в том, что российские шпионы нацелены на людей в США, которые могут предоставить доступ к секретной информации", - передает телеканал.

ФБР отказалось комментировать CNN данную информацию.

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Тэги: США, РОССИЯ, РАЗВЕДКА, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]