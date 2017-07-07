Путин прилетел в Гамбург на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл в Гамбург для участия в двенадцатом саммите лидеров стран "Большой двадцатки".

Саммит пройдёт в Германии - 7-8 июля. Рабочий график президента в пятницу начнётся с участия в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Подобные контакты на высшем уровне регулярно проходят на "полях" саммитов "двадцатки". "Это позволяет свериться как по вопросам взаимодействия внутри БРИКС, так и по всем актуальным темам повестки дня "Группы двадцати", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

После этого состоится церемония официальной встречи лидеров "двадцатки" и "ретрит", посвященный борьбе с терроризмом. "Конечно, обсуждая терроризм, понятно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов. Причем, на мой взгляд, выскажет достаточно интересные соображения", - сообщил помощник президента.

В пятницу запланировано два рабочих заседания саммита, а вечером В.Путин будет присутствовать на торжественном концерте и приеме.

По словам Ю.Ушакова, у президента РФ насыщенная программа в Гамбурге. Помимо участия в мероприятиях самого саммита у В.Путина запланировано много двусторонних встреч, как полноформатных, так и "на ногах".

В пятницу запланированы встречи В.Путина с президентом США Дональдом Трампом, президентом Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Утром в субботу В.Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон соберутся на рабочий завтрак, где обсудят ситуацию на Украине.

После этого В.Путин побеседует с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам дальнейшего восстановления межгосударственного сотрудничества, продвижению перспективных проектов в сфере энергетики - "Турецкий поток", АЭС "Аккую", укреплению координации действий двух стран на международной арене.

Затем президент РФ примет участие в третьем, а спустя какое-то время и в четвертом заседании глав делегаций в формате рабочего завтрака.

Между заседаниями у В.Путина продолжится двусторонняя программа. В частности, он проведёт переговоры с председателем Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером и отдельную встречу с Э.Макроном.

По словам Ю.Ушакова, "предполагается, что президент РФ и председатель Еврокомиссии подробно обсудят текущее состояние и перспективы российско-есовских отношений, проблематику урегулирования региональных кризисов".

"В сфере энергетики предполагается обсудить проект "Северный поток -2" и поставки газа в Европу через "Турецкий поток", перспективы возобновления энергодиалога Россия - ЕС", - сказал помощник главы государства.

В завершении рабочей поездки по традиции президент РФ ответит на вопросы журналистов.