Конгрессмен-республиканец Скалис восстанавливается после пулевого ранения

Получивший в июне ранения во время игры в бейсбол сенатор США Стив Скалис перенес операцию и находится в тяжелом состоянии, пишет агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на больницу, где лежит конгрессмен.

"С.Скалис перенес операцию для лечения инфекции, он остается в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

23 июня телеканал Эн-би-си сообщал, что конгрессмен-республиканец был выписан из отделения интенсивной терапии

"Хорошие новости. Наша команда подтверждает, что С.Скалис покинул отделение интенсивной терапии, пока он продолжает восстанавливаться после пулевого ранения", - написала в своем "Твиттере" репортер телеканала Эн-би-си Келли О`Доннелл.

14 июня 66-летний Джеймс Ти Ходжкинсон открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия (штат Вирджиния). Пять человек получили ранения, среди них - конгрессмен-республиканец Стив Скалис.

Позднее сотрудники ФБР обнаружили в фургоне стрелка список, в котором значились имена шести членов Палаты представителей США: Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.