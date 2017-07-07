Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9302 RUR   0.0284 GBR   2.2026 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 28° 9 Июл 22° 30° 10 Июл 23° 32°

Дальнее зарубежье 07.07.2017 09:52

Конгрессмен-республиканец Скалис восстанавливается после пулевого ранения

Получивший в июне ранения во время игры в бейсбол сенатор США Стив Скалис перенес операцию и находится в тяжелом состоянии, пишет агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на больницу, где лежит конгрессмен.

"С.Скалис перенес операцию для лечения инфекции, он остается в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

23 июня телеканал Эн-би-си сообщал, что конгрессмен-республиканец был выписан из отделения интенсивной терапии

"Хорошие новости. Наша команда подтверждает, что С.Скалис покинул отделение интенсивной терапии, пока он продолжает восстанавливаться после пулевого ранения", - написала в своем "Твиттере" репортер телеканала Эн-би-си Келли О`Доннелл.

14 июня 66-летний Джеймс Ти Ходжкинсон открыл стрельбу по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия (штат Вирджиния). Пять человек получили ранения, среди них - конгрессмен-республиканец Стив Скалис.

Позднее сотрудники ФБР обнаружили в фургоне стрелка список, в котором значились имена шести членов Палаты представителей США: Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОР, РАНЕНИЕ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Сенатор Сандерс не верит, что Трамп будет избран на второй срок Попытки Трампа заново начать отношения с Россией неприемлемы - сенатор Маккейн Маккейн считает, что США должны поставить Украине оружие и добиться усиления санкций против России Американский сенатор хочет привлечь к ответственности Обаму и руководство спецслужб в связи с электронной слежкой Американский сенатор не нашла подтверждений, что Сноуден - агент российской разведки Сенатор-республиканец предложил компромиссное решение по вопросу новых санкций против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]