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СНГ 07.07.2017 10:09

Ушел в отставку генерал, отвечавший за безопасность хранения российского ядерного оружия - СМИ

Освобожден от должности начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Сыч, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к руководству Минобороны РФ.

12-е главное управление Минобороны РФ отвечает за безопасность объектов хранения ядерного оружия.

"Отставка состоялась по просьбе генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель господина Сыча - генерал-майор Игорь Колесников. Он может стать начальником главка на постоянной основе", - пишет "Коммерсант".

Газета сообщила, что сам Ю.Сыч подтвердил, что покидает пост по состоянию здоровья.

"В глазах руководства Минобороны генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу 12-го ГУМО: за время его работы на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП (на 1 марта 2017 года у России было развернуто 1765 одних только стратегических ядерных зарядов, количество же тактических и общее число складированных спецбоеприпасов не разглашается)", - пишет "Коммерсант", ссылаясь на военные источники.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ГЕНЕРАЛ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]