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Дальнее зарубежье 07.07.2017 10:23

Российских хакеров подозревают в недавней атаке на энергообъекты США - СМИ

Хакеры проникли в компьютерные системы ряда энергообъектов в США, включая атомные станции, сообщают американские СМИ со ссылкой на срочное оповещение, которое разослано на прошлой неделе министерством внутренней безопасности и Федеральным бюро расследований США.

В частности, среди объектов, на которые были направлены атаки - компания Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, которая является оператором АЭС в штате Канзас, пишет The New York Times. В докладе не говорится, было ли целью взломщиков получение секретной информации или создание перебоев в работе энергообъектов.

Ведомства официально заявили, что никакой угрозы безопасности станций нет, так как проникновение затронуло только административные сети.

По словам трех источников агентства Bloomberg, подозрение в связи с потенциальным взломом, который затронул примерно десяток объектов энергосистемы США, падает на Россию. При этом еще одна атака, возможно связанная с инцидентом, недавно была предпринята хакерами на неназванную компанию, которая производит системы контроля для энергетического оборудования, сообщает агентство.

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]