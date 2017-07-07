Российских хакеров подозревают в недавней атаке на энергообъекты США - СМИ

Хакеры проникли в компьютерные системы ряда энергообъектов в США, включая атомные станции, сообщают американские СМИ со ссылкой на срочное оповещение, которое разослано на прошлой неделе министерством внутренней безопасности и Федеральным бюро расследований США.
В частности, среди объектов, на которые были направлены атаки - компания Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, которая является оператором АЭС в штате Канзас, пишет The New York Times. В докладе не говорится, было ли целью взломщиков получение секретной информации или создание перебоев в работе энергообъектов.
Ведомства официально заявили, что никакой угрозы безопасности станций нет, так как проникновение затронуло только административные сети.
По словам трех источников агентства Bloomberg, подозрение в связи с потенциальным взломом, который затронул примерно десяток объектов энергосистемы США, падает на Россию. При этом еще одна атака, возможно связанная с инцидентом, недавно была предпринята хакерами на неназванную компанию, которая производит системы контроля для энергетического оборудования, сообщает агентство.
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