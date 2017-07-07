Манат подешевел к евро до 1,9431 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 июля сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 7 июля ЦБА установил на уровне 1,9431 манат/1EUR (6 июля - 1,9302 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 июля установил на уровне 0,0283 манат/1RUB (6 июля - 0,0287 манат/1RUB).
Р.Бабаев
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