Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5

Цены на нефть снижаются в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данным о росте производства топлива в государствах ОПЕК.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 опустилась на $0,59 (1,23%) - до $47,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,60 (1,32%) - до $44,92 за баррель.

К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на $0,32 (0,67%) - до $48,11 за баррель, на WTI - на $0,39 (0,86%), до $45,52 за баррель.

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.

Между тем добыча нефти участниками ОПЕК, вероятно, повысилась в июне второй месяц подряд, по оценкам Thomson Reuters Oil Research. Нефтяной экспорт ОПЕК вырос в июне на 450 тыс. б/с по сравнению с маем - до 25,92 млн б/с.

Соглашения ОПЕК+ недостаточно для восстановления равновесия на нефтяном рынке, для этого потребуются изменения добычи в США, считают аналитики Morgan Stanley.

"Для того чтобы получить шанс на сбалансированный рынок в 2018 году, число буровых в США должно не увеличиваться, а сокращаться - примерно на 150 установок. С учетом текущей себестоимости для этого WTI должна стоить от $46 до $50 за баррель", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

Аналитики инвестбанка ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $55 до $48 за баррель, Brent - с $57,5 до $50,5 за баррель.