Азеришыг приобретет у Bestcomp Group компьютеров и оборудования на 368 тыс. манатов

ОАО «Азеришыг» заключило с "Bestcomp Group" контракт на закупку компьютеров и компьютерного оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Азеришыг заключило 29 июня с Bestcomp Group контракт на поставку компьютеров и компьютерного оборудования", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 368 тыс. 195,4 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

А.Азизов