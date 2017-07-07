Азеришыг приобретет у Bestcomp Group компьютеров и оборудования на 368 тыс. манатов

ОАО «Азеришыг» заключило с "Bestcomp Group" контракт на закупку компьютеров и компьютерного оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Азеришыг заключило 29 июня с Bestcomp Group контракт на поставку компьютеров и компьютерного оборудования", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 368 тыс. 195,4 манатов.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
А.Азизов
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