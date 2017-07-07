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Инфраструктура и тендеры 07.07.2017 10:24

Азеришыг приобретет у Bestcomp Group компьютеров и оборудования на 368 тыс. манатов

ОАО «Азеришыг» заключило с "Bestcomp Group" контракт на закупку компьютеров и компьютерного оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Азеришыг заключило 29 июня с Bestcomp Group контракт на поставку компьютеров и компьютерного оборудования", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 368 тыс. 195,4 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]