Первые новейшие вертолеты Ми-171А2 поступят заказчику до конца года

Вертолет Ми-171А2 завершает сертификационные испытания, установочная партия будет передана эксплуатанту до конца текущего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"На Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) завершается сборка первого серийного вертолета Ми-171А2, еще три машины находятся на заводе в разной степени готовности. Установочная партия из четырех Ми-171А2 будет передана эксплуатанту до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе.

"Два опытных образца Ми-171А2, ранее изготовленных на У-УАЗ, в настоящее время завершают программу сертификационных испытаний на базе предприятия-разработчика - Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля", - добавили в ней.

Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), позволяющим эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его численность с трех до двух человек. Модернизированный комплекс авионики расширил сферу применения вертолета. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водной поверхностью.