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СНГ 07.07.2017 13:23

В МИД РФ подтвердили планирующуюся встречу Лаврова и Тиллерсона в Гамбурге

В Москве подтверждают, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут отдельную встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге.

"Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге", - сказали "Интерфаксу" в МИД РФ, комментируя сообщение госдепа США.

Как отмечается в распространенной в среду пресс-службой госдепартамента программе госсекретаря, в Гамбурге он встретится с С.Лавровым в 10:35 (11:35 мск). Там же говорится, что данное мероприятие закрыто для прессы.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТИЛЛЕРСОН, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]