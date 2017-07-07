В МИД РФ подтвердили планирующуюся встречу Лаврова и Тиллерсона в Гамбурге

В Москве подтверждают, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут отдельную встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге.

"Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге", - сказали "Интерфаксу" в МИД РФ, комментируя сообщение госдепа США.

Как отмечается в распространенной в среду пресс-службой госдепартамента программе госсекретаря, в Гамбурге он встретится с С.Лавровым в 10:35 (11:35 мск). Там же говорится, что данное мероприятие закрыто для прессы.