Послы стран G7 призвали Раду поддержать пенсионную реформу

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Киеве выразили поддержку проекту пенсионной реформы на Украине и призвали Верховную Раду проголосовать за соответствующие законопроекты.

"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - сказано в заявления послов "Большой семерки", которое в пятницу распространила пресс-служба посольства Италии.

В заявлении отмечается, что пенсионная реформа является одним из крупнейших вызовов для любого правительства. И мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу", - пишут послы стран G7.