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Регион 07.07.2017 13:37

Послы стран G7 призвали Раду поддержать пенсионную реформу

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Киеве выразили поддержку проекту пенсионной реформы на Украине и призвали Верховную Раду проголосовать за соответствующие законопроекты.

"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - сказано в заявления послов "Большой семерки", которое в пятницу распространила пресс-служба посольства Италии.

В заявлении отмечается, что пенсионная реформа является одним из крупнейших вызовов для любого правительства. И мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу", - пишут послы стран G7.

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Тэги: УКРАИНА, G7, РАДА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]